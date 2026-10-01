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Фиорентина - Аталанта 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
29 Октября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Фиорентина
Аталанта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Аталанта
Бергамо
43 Испания вр Давид де Хеа
33 Бразилия зщ Виери
20 Испания зщ Алехандро Хименес
3 Румыния зщ Раду Дрэгушин
21 Испания зщ Виктор Вальдепеньяс
27 Италия пз Шер Ндур
44 Италия пз Николо Фаджоли
4 Италия пз Марко Брешианини
25 Швеция нп Альё Нжие
30 Аргентина нп Франко Мастантуоно
32 Аргентина нп Матео Пельегрино
29 Италия вр Марко Карнезекки
31 Дания зщ Томас Кристенсен
40 Словения зщ Реля Обрич
77 Италия зщ Давиде Дзаппакоста
13 Бразилия пз Эдерсон
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
11 Англия пз Джонатан Роу
8 Хорватия пз Марио Пашалич
47 Италия пз Лоренцо Бернаскони
90 Черногория нп Никола Крстович
99 Северная Македония нп Элиф Элмас
Главные тренеры
Италия Фабио Гроссо
Италия Паоло Ваноли
Италия Маурицио Сарри
История личных встреч
22.05.2026 Италия — Серия А 38-й тур Фиорентина1 : 1Аталанта
30.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур Аталанта2 : 0Фиорентина
30.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур Фиорентина1 : 0Аталанта
15.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Аталанта3 : 2Фиорентина
02.06.2024 Италия - Серия А 29-й тур Аталанта2 : 3Фиорентина
24.04.2024 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч Аталанта4 : 1Фиорентина
03.04.2024 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч Фиорентина1 : 0Аталанта
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Фиорентина3 : 2Аталанта
17.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 30-й тур Фиорентина1 : 1Аталанта
02.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 8-й тур Аталанта1 : 0Фиорентина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лацио925
2
Лига чемпионов
Интер М822
3
Лига чемпионов
Рома921
4
Лига чемпионов
Комо920
5
Лига Европы
Милан818
6
Лига конференций
Ювентус814
7 Фрозиноне814
8 Торино913
9 Кальяри913
10 Наполи811
11 Аталанта810
12 Лечче89
13 Болонья88
14 Сассуоло98
15 Монца87
16 Дженоа87
17 Удинезе84
18
Зона вылета
Фиорентина84
19
Зона вылета
Парма84
20
Зона вылета
Венеция83
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Фиорентина
0%
Ничья
0%
Аталанта
0%

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