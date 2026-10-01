Фиорентина - Аталанта 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147 29 Октября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А , 9-й тур Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Фиорентина Флоренция Аталанта Бергамо 43 вр Давид де Хеа 33 зщ Виери 20 зщ Алехандро Хименес 3 зщ Раду Дрэгушин 21 зщ Виктор Вальдепеньяс 27 пз Шер Ндур 44 пз Николо Фаджоли 4 пз Марко Брешианини 25 нп Альё Нжие 30 нп Франко Мастантуоно 32 нп Матео Пельегрино 29 вр Марко Карнезекки 31 зщ Томас Кристенсен 40 зщ Реля Обрич 77 зщ Давиде Дзаппакоста 13 пз Эдерсон 17 пз Шарль Де Кетеларе 11 пз Джонатан Роу 8 пз Марио Пашалич 47 пз Лоренцо Бернаскони 90 нп Никола Крстович 99 нп Элиф Элмас Главные тренеры Фабио Гроссо Паоло Ваноли Маурицио Сарри История личных встреч 22.05.2026 Италия — Серия А 38-й тур 1 : 1 30.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур 2 : 0 30.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур 1 : 0 15.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур 3 : 2 02.06.2024 Италия - Серия А 29-й тур 2 : 3 24.04.2024 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч 4 : 1 03.04.2024 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч 1 : 0 17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 3 : 2 17.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 30-й тур 1 : 1 02.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 8-й тур 1 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Лацио 9 25 2 Лига чемпионов Интер М 8 22 3 Лига чемпионов Рома 9 21 4 Лига чемпионов Комо 9 20 5 Лига Европы Милан 8 18 6 Лига конференций Ювентус 8 14 7 Фрозиноне 8 14 8 Торино 9 13 9 Кальяри 9 13 10 Наполи 8 11 11 Аталанта 8 10 12 Лечче 8 9 13 Болонья 8 8 14 Сассуоло 9 8 15 Монца 8 7 16 Дженоа 8 7 17 Удинезе 8 4 18 Зона вылета Фиорентина 8 4 19 Зона вылета Парма 8 4 20 Зона вылета Венеция 8 3