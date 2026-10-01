Фиорентина - Аталанта 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
29 Октября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Аталанта
Бергамо
|43
|вр
|Давид де Хеа
|33
|зщ
|Виери
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|3
|зщ
|Раду Дрэгушин
|21
|зщ
|Виктор Вальдепеньяс
|27
|пз
|Шер Ндур
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|4
|пз
|Марко Брешианини
|25
|нп
|Альё Нжие
|30
|нп
|Франко Мастантуоно
|32
|нп
|Матео Пельегрино
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|40
|зщ
|Реля Обрич
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|13
|пз
|Эдерсон
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|11
|пз
|Джонатан Роу
|8
|пз
|Марио Пашалич
|47
|пз
|Лоренцо Бернаскони
|90
|нп
|Никола Крстович
|99
|нп
|Элиф Элмас
Главные тренеры
|Фабио Гроссо
|Паоло Ваноли
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|22.05.2026
|Италия — Серия А
|38-й тур
|1 : 1
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|02.06.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 3
|24.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 1
|03.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|17.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 30-й тур
|1 : 1
|02.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 8-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|9
|25
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|8
|22
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|9
|21
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|9
|20
| 5
Лига Европы
|Милан
|8
|18
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|8
|14
|7
|Фрозиноне
|8
|14
|8
|Торино
|9
|13
|9
|Кальяри
|9
|13
|10
|Наполи
|8
|11
|11
|Аталанта
|8
|10
|12
|Лечче
|8
|9
|13
|Болонья
|8
|8
|14
|Сассуоло
|9
|8
|15
|Монца
|8
|7
|16
|Дженоа
|8
|7
|17
|Удинезе
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|8
|4
| 19
Зона вылета
|Парма
|8
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|8
|3
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