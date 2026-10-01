Балтика - Зенит 29 Октября прямая трансляция

29 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Fonbet Кубок России , Группа C. 5-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Балтика Калининград Зенит Санкт-Петербург Главные тренеры Андрей Викторович Талалаев Сергей Богданович Семак История личных встреч 16.09.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 9-й тур 2 : 3 05.08.2026 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур 1 : 0 03.03.2026 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) 0 : 1 27.02.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 1 : 0 14.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур 0 : 0 06.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2 02.06.2024 Fonbet Кубок России Суперфинал 1 : 2 07.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур 1 : 0 04.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур 0 : 2 03.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C 2 : 1 Турнирная таблица Группа A № Команда И О 1 Спартак М 4 10 2 Оренбург 5 10 3 Рубин 4 4 4 Родина 5 3 Группа B № Команда И О 1 Краснодар 5 10 2 Динамо М 5 9 3 Факел 5 6 4 Ахмат 5 5 Группа C № Команда И О 1 Зенит 4 11 2 Балтика 4 6 3 Крылья Советов 4 6 4 Динамо Мх 4 1 Группа D № Команда И О 1 Ростов 4 9 2 Акрон 4 7 3 ЦСКА 4 5 4 Локомотив М 4 3