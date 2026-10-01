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Балтика - Зенит 29 Октября прямая трансляция

29 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 5-й тур
Балтика
Зенит

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Балтика
Калининград
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
16.09.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 9-й тур Балтика2 : 3Зенит
05.08.2026 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур Зенит1 : 0Балтика
03.03.2026 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Балтика0 : 1Зенит
27.02.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Зенит1 : 0Балтика
14.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Балтика0 : 0Зенит
06.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит1 : 2Балтика
02.06.2024 Fonbet Кубок России Суперфинал Балтика1 : 2Зенит
07.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Зенит1 : 0Балтика
04.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Балтика0 : 2Зенит
03.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C Зенит2 : 1Балтика
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М410
2 Оренбург510
3 Рубин44
4 Родина53
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар510
2 Динамо М59
3 Факел56
4 Ахмат55
Группа C
КомандаИО
1 Зенит411
2 Балтика46
3 Крылья Советов46
4 Динамо Мх41
Группа D
КомандаИО
1 Ростов49
2 Акрон47
3 ЦСКА45
4 Локомотив М43
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Балтика
0%
Ничья
0%
Зенит
0%

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