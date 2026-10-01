Балтика - Зенит 29 Октября прямая трансляция
29 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Балтика
Калининград
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|16.09.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 3
|05.08.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|03.03.2026
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 1
|27.02.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|14.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|06.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|02.06.2024
|Fonbet Кубок России
|Суперфинал
|1 : 2
|07.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|2 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|4
|10
|2
|Оренбург
|5
|10
|3
|Рубин
|4
|4
|4
|Родина
|5
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|5
|10
|2
|Динамо М
|5
|9
|3
|Факел
|5
|6
|4
|Ахмат
|5
|5
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|4
|11
|2
|Балтика
|4
|6
|3
|Крылья Советов
|4
|6
|4
|Динамо Мх
|4
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|4
|9
|2
|Акрон
|4
|7
|3
|ЦСКА
|4
|5
|4
|Локомотив М
|4
|3
Кто победит?
0 голосов болельщиков