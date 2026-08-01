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Дженоа - Асколи 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
16 Августа 2026 года в 19:30 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Дженоа
Асколи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Асколи, которое состоится 16 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Асколи
Асколи
История личных встреч
06.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 36-й тур Дженоа2 : 1Асколи
11.12.2022 Италия - Серия B Серия В. 17-й тур Асколи0 : 0Дженоа
03.12.2019 Кубок Италии 4-й раунд Дженоа3 : 2Асколи
Турнирная таблица
1/64 финала
Виченца
Катания
1 : 1 3 : 4
Асколи
Потенца
3 : 1
Ареццо
ФеральпиСало
2 : 0
Беневенто
Равенна
5 : 3
1/32 финала
Парма
Катания
2 : 0
Кальяри
Ареццо
1 : 0
Монца
Авеллино
3 : 0
Фиорентина
Беневенто
4 : 1
Катандзаро
Зюйдтироль
2 : 2 3 : 4
Удинезе
Падова
1 : 0
Венеция
Модена
3 : 2
Торино
Каррарезе
1 : 0
Фрозиноне
Юве Стабия
16.08
Дженоа
Асколи
16.08
Верона
Виртус Энтелла
16.08
Лацио
Мантова
16.08
Пиза
Эмполи
17.08
Сассуоло
Чезена
17.08
Кремонезе
Сампдория
17.08
Палермо
Лечче
17.08
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Дженоа
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Ничья
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Асколи
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