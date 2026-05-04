Лацио - Мантова 16 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Мантова, которое состоится 16 Августа 2026 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|23.05.2026
|Италия — Серия А
|38-й тур
|2 : 1
|17.05.2026
|Италия — Серия А
|37-й тур
|2 : 0
|13.05.2026
|Кубок Италии
|Финал
|0 : 2
|09.05.2026
|Италия — Серия А
|36-й тур
|0 : 3
|04.05.2026
|Италия — Серия А
|35-й тур
|1 : 2
| Виченца
Катания
|1 : 1 3 : 4
| Асколи
Потенца
|3 : 1
| Ареццо
ФеральпиСало
|2 : 0
| Беневенто
Равенна
|5 : 3
| Парма
Катания
|2 : 0
| Кальяри
Ареццо
|1 : 0
| Монца
Авеллино
|3 : 0
| Фиорентина
Беневенто
|4 : 1
| Катандзаро
Зюйдтироль
|2 : 2 3 : 4
| Удинезе
Падова
|1 : 0
| Венеция
Модена
|3 : 2
| Торино
Каррарезе
|1 : 0
| Фрозиноне
Юве Стабия
|16.08
| Дженоа
Асколи
|16.08
| Верона
Виртус Энтелла
|16.08
| Лацио
Мантова
|16.08
| Пиза
Эмполи
|17.08
| Сассуоло
Чезена
|17.08
| Кремонезе
Сампдория
|17.08
| Палермо
Лечче
|17.08