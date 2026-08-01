Сассуоло - Чезена 17 Августа прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Чезена, которое состоится 17 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.