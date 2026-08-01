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Сассуоло - Чезена 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
17 Августа 2026 года в 19:30 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Сассуоло
Чезена

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Чезена, которое состоится 17 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Чезена
Чезена
История личных встреч
25.04.2025 Италия — Серия B Серия В. 35-й тур Чезена0 : 2Сассуоло
24.08.2024 Италия — Серия B Серия В. 2-й тур Сассуоло2 : 1Чезена
18.01.2017 Кубок Италии 1/8 финала Сассуоло1 : 2Чезена
10.05.2015 Италия - Серия А 35-й тур Чезена2 : 3Сассуоло
20.12.2014 Италия - Серия А 16-й тур Сассуоло1 : 1Чезена
Турнирная таблица
1/64 финала
Виченца
Катания
1 : 1 3 : 4
Асколи
Потенца
3 : 1
Ареццо
ФеральпиСало
2 : 0
Беневенто
Равенна
5 : 3
1/32 финала
Парма
Катания
2 : 0
Кальяри
Ареццо
1 : 0
Монца
Авеллино
3 : 0
Фиорентина
Беневенто
4 : 1
Катандзаро
Зюйдтироль
2 : 2 3 : 4
Удинезе
Падова
1 : 0
Венеция
Модена
3 : 2
Торино
Каррарезе
1 : 0
Фрозиноне
Юве Стабия
16.08
Дженоа
Асколи
16.08
Верона
Виртус Энтелла
16.08
Лацио
Мантова
16.08
Пиза
Эмполи
17.08
Сассуоло
Чезена
17.08
Кремонезе
Сампдория
17.08
Палермо
Лечче
17.08
1/16 финала
Торино
Монца
02.09
Genoa/Ascoli Calcio 1898 FC
Зюйдтироль
02.09
Кальяри
Hellas Verona/Virtus Entella
02.09
Pisa/Empoli
Фиорентина
02.09
Удинезе
Венеция
02.09
Sassuolo/Cesena
Frosinone/Juve Stabia
02.09
Cremonese/Sampdoria
Парма
02.09
Lazio/Mantova
Palermo/Lecce
02.09
1/8 финала
Winner STF 8
Наполи
02.12
Winner STF 7
Аталанта
02.12
Ювентус
Winner STF 6
02.12
Рома
Winner STF 5
02.12
Winner STF 4
Комо
02.12
Winner STF 3
Милан
02.12
Интер М
Winner STF 1
02.12
Болонья
Winner STF 2
02.12
1/4 финала
Winner EF7
Winner EF8
03.02
Winner EF5
Winner EF6
03.02
Winner EF1
Winner EF2
03.02
Winner EF3
Winner EF4
03.02
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
03.0303.03
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
03.0303.03
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
19.05
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сассуоло
0%
Ничья
0%
Чезена
0%

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