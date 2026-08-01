Кремонезе - Сампдория 17 Августа прямая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Сампдория, которое состоится 17 Августа 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|01.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 36-й тур
|0 : 0
|22.12.2024
|Италия — Серия B
|Серия В. 18-й тур
|1 : 1
|27.02.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 27-й тур
|1 : 2
|03.09.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 4-й тур
|1 : 1
|08.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 29-й тур
|2 : 3
|24.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|0 : 1
| Виченца
Катания
|1 : 1 3 : 4
| Асколи
Потенца
|3 : 1
| Ареццо
ФеральпиСало
|2 : 0
| Беневенто
Равенна
|5 : 3
| Парма
Катания
|2 : 0
| Кальяри
Ареццо
|1 : 0
| Монца
Авеллино
|3 : 0
| Фиорентина
Беневенто
|4 : 1
| Катандзаро
Зюйдтироль
|2 : 2 3 : 4
| Удинезе
Падова
|1 : 0
| Венеция
Модена
|3 : 2
| Торино
Каррарезе
|1 : 0
| Фрозиноне
Юве Стабия
|16.08
| Дженоа
Асколи
|16.08
| Верона
Виртус Энтелла
|16.08
| Лацио
Мантова
|16.08
| Пиза
Эмполи
|17.08
| Сассуоло
Чезена
|17.08
| Кремонезе
Сампдория
|17.08
| Палермо
Лечче
|17.08
| Торино
Монца
|02.09
| Genoa/Ascoli Calcio 1898 FC
Зюйдтироль
|02.09
| Кальяри
Hellas Verona/Virtus Entella
|02.09
| Pisa/Empoli
Фиорентина
|02.09
| Удинезе
Венеция
|02.09
| Sassuolo/Cesena
Frosinone/Juve Stabia
|02.09
| Cremonese/Sampdoria
Парма
|02.09
| Lazio/Mantova
Palermo/Lecce
|02.09
| Winner STF 8
Наполи
|02.12
| Winner STF 7
Аталанта
|02.12
| Ювентус
Winner STF 6
|02.12
| Рома
Winner STF 5
|02.12
| Winner STF 4
Комо
|02.12
| Winner STF 3
Милан
|02.12
| Интер М
Winner STF 1
|02.12
| Болонья
Winner STF 2
|02.12
| Winner EF7
Winner EF8
|03.02
| Winner EF5
Winner EF6
|03.02
| Winner EF1
Winner EF2
|03.02
| Winner EF3
Winner EF4
|03.02
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|03.03
|03.03
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|03.03
|03.03
| Winner SF 1
Winner SF 2
|19.05