Динамо Киев – Заря. Прогноз на матч чемпионата Украины 17 апреля

Дата публикации: 17-04-2026 14:23

В пятницу, 17 апреля, футбольные болельщики смогут насладиться захватывающим противостоянием 24-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского в Киеве встретятся местное «Динамо» и луганская «Заря». Начало игры запланировано на 15:30. Это противостояние всегда вызывает особый интерес, ведь обе команды имеют богатую историю встреч и свои амбиции в этом сезоне.

Динамо

На данный момент «Динамо» занимает неожиданно низкую пятую строчку в турнирной таблице, и это несмотря на статус действующего чемпиона Украины. Для тем, кто следил за выступлениями команды в прошлом сезоне, такое развитие событий кажется весьма неожиданным. Нет никаких отговорок вроде отложенных матчей или игр в запасе - пятое место есть пятое место.

Старт весенней части сезона киевляне провели ярко, одерживая уверенные победы подряд. Особенно выделялся результативный нападающий Пономаренко, который не уходил с поля без забитого мяча, даже если соперниками частенько были коллективы из нижней части турнирной таблицы. Однако среди этих побед стоит отметить и важную викторию над «Полесьем», пусть и сопровождавшуюся громким судейским скандалом, который долго не утихал после финального свистка.

Тем не менее, неожиданное поражение от «Карпат» со счётом 0:1 расстроило болельщиков команды. Хотя по ходу встречи «Динамо» смотрелось не хуже соперника, спорное решение арбитра отменило гол Пономаренко, из-за чего форвард не сдержал эмоций, получил красную карточку и был вынужден пропустить следующую игру с «Металлистом 1925».

Матч с харьковской командой также оказался неудачным для киевлян - команда вновь потерпела минимальное поражение. Без главного форварда атака «Динамо» выглядела беспомощно, и никто из оставшихся футболистов не сумел воспользоваться своим шансом отличиться.

На данный момент шансы киевлян на попадание в еврокубки во многом зависят от выступления в Кубке Украины. Уже 21 апреля в полуфинальной стадии «Динамо» предстоит встретиться с «Буковиной» из Первой лиги, и если подопечные Костюка выйдут в финал, возможно, у них появится дополнительная уверенность и шанс на реванш с «Металлистом 1925».

Стоит отметить, что при назначении Костюка основная задача заключалась не столько в мгновенном результате, сколько в проведении омоложения состава. С этой функцией тренер успешно справляется: прогресс уже демонстрируют такие молодые игроки, как Редушко, Коробов и Пономаренко, которые стали важными элементами нынешней команды. Однако не всем решениям руководства можно дать однозначную оценку - например, продление контрактов с Шапаренко и Поповым, которые зачастую оказываются неэффективными на поле, вызывает вопросы. Продление соглашения с Кабаевым также выглядит неоднозначным, а постоянные выходы Ярмоленко в стартовом составе порой воспринимаются как дань заслугам, хотя от опытного футболиста все еще ждут установления бомбардирских рекордов и лидерских качеств.

Заря

«Заря» в этом сезоне производит впечатление довольно крепкого коллектива, способного навязать борьбу любому сопернику. Несмотря на это, команда не набирает столько очков, сколько хотелось бы ее болельщикам. По сегодняшней ситуации луганчане обосновались в середине турнирной таблицы и чувствуют себя уверенно: угрозы вылета или участия в переходных матчах для них не предвидится. Конечно, поклонникам клуба хотелось бы видеть команду в борьбе за еврокубки и возвратиться к тем временам, когда «Заря» боролась за медали чемпионата. Тем не менее, реалии таковы, что сейчас коллектив является классическим середняком украинского футбола.

В крайнем туре подопечные тренера «Зари» одержали минимальную победу над «Эпицентром», что позволило команде поддержать хороший настрой перед тяжёлым выездом в Киев. Однако ряд кадровых потерь накладывает отпечаток на подготовку к матчу: травмированы Вантух и Саленко, а Задорожный и Малыш вынуждены пропустить матч из-за арендных соглашений с «Динамо». Под вопросом также участие Мичина, который только начинает набирать форму после травмы.

Несмотря на определённые сложности, команда показывает организованный футбол, а главным ударным форвардом является опытный Филипп Будкивский. В нынешнем сезоне он демонстрирует возвращение к высоким индивидуальным результатам, деля лидерство в гонке бомбардиров с Пономаренко и Фаалом из «Карпат».

История встреч

До сих пор между «Динамо» и «Зарей» состоялось 62 матча: 40 побед у киевлян, 7 - у луганчан, ещё 15 матчей завершались вничью. Разница забитых и пропущенных мячей внушительная и составляет 129:48 в пользу представителей столицы. Первый круг нынешнего чемпионата закончился миром - встреча завершилась со счётом 1:1. Авторами голов тогда стали Буяльский и Будкивский.

Ориентировочные составы на матч

«Динамо»: Нещерет - Коробов, Биловар, Михавко, Вивчаренко - Михайленко, Бражко - Ярмоленко, Пихаленок, Кабаев - Пономаренко

«Заря»: Турбаевский - Пердута, Джордан, Эскинья, Жуниор Рейс - Попара, Кушниренко - Слесар, Анджушич, Горбач - Будкивский

Прогноз и ожидания

«Динамо» сейчас оказалось в сложной ситуации, ведь команда уступила в двух последних встречах и лишний раз подтвердить свой класс и амбиции критически важно. Многие специалисты предполагают, что команда попробует поберечь силы перед предстоящим полуфиналом Кубка Украины, однако нельзя не отметить - этот матч принципиален и крайне важен для настроения коллектива и его болельщиков. Ключевым фактором должен стать фактор возвращения на поле Пономаренко, который способен своей результативностью взять на себя роль лидера атаки. Именно уверенная и агрессивная игра в атаке, вероятно, позволит киевлянам прервать неудачную серию и порадовать своих поклонников важной победой.

Что касается «Зари», команда намерена навязать борьбу и, несмотря на травмы и кадровые ограничения, постарается навязать столичному клубу максимально жёсткую борьбу за очки.

Таким образом, нас ожидает весьма интересное противостояние с немалым количеством эмоций на поле и за его пределами. Остаётся лишь дождаться стартового свистка и узнать, кто выйдет победителем из этого принципиального поединка.