Киву - после 3:0 с «Кальяри»: «Интер» должен быть конкурентоспособен до конца

Дата публикации: 18-04-2026 17:21

Главный тренер Интер Кристиан Киву прокомментировал уверенную победу над Кальяри (3:0) в матче 33-го тура Серии А, отметив важность результата и прогресс команды по ходу встречи.

По словам специалиста, его команда осознавала значение игры, однако в первом тайме столкнулась с определёнными трудностями. «Интер» не сразу нашёл нужный ритм, но после перерыва ситуация изменилась — игроки стали лучше двигаться, быстрее работать с мячом и грамотнее использовать пространство.

Киву подчеркнул, что во второй половине встречи команда не только контролировала игру, но и начала получать удовольствие от футбола. Он отдельно отметил качество состава и взаимопонимание между игроками, которые, по его словам, получают удовольствие от совместной игры.

Тренер также обратил внимание на ментальную составляющую — «Интер» понимает объём работы, необходимый для достижения целей, и сохраняет концентрацию на финишном отрезке сезона. Победа над «Кальяри» позволила команде выполнить локальную задачу, но впереди ещё серьёзная борьба.

Особое внимание Киву уделил задачам на более широкую перспективу. Он подчеркнул, что клуб стремится быть конкурентоспособным не только в чемпионате, но и на европейской арене. По его мнению, участие в Лиге чемпионов — уже серьёзное достижение, учитывая уровень конкуренции.

На данный момент «Интер» уверенно лидирует в Серии А, имея 78 очков, и остаётся главным претендентом на чемпионство. «Кальяри», в свою очередь, продолжает борьбу за выживание, занимая 16-е место с 33 баллами.

Таким образом, миланский клуб продолжает двигаться к своей цели, демонстрируя стабильность и уверенность на решающем этапе сезона.