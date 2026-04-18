«Реал» готовит запасные варианты: Аллегри и Почеттино - в шорт-листе

Дата публикации: 18-04-2026 17:23

Мадридский Реал Мадрид продолжает анализировать ситуацию с главным тренером и уже прорабатывает альтернативные варианты на случай возможных изменений. Позиции нынешнего наставника Альваро Арбелоа остаются нестабильными на фоне результатов команды.

Вылет из Лиги чемпионов и серьёзное отставание в чемпионской гонке Ла Лиги усилили давление на тренерский штаб. В руководстве клуба понимают, что в случае продолжения негативной динамики могут потребоваться кадровые перестановки.

По информации источников, среди приоритетных кандидатов рассматриваются Массимилиано Аллегри и Маурисио Почеттино. Первый в настоящее время работает с Милан и обладает большим опытом управления топ-клубами, включая успешные периоды в «Ювентусе». Второй возглавляет сборную США и хорошо знаком с европейским футболом благодаря работе в ведущих клубах.

Оба специалиста соответствуют критериям «Реала» — опыт, авторитет и умение работать с командами высокого уровня. Клуб ищет тренера, способного стабилизировать результаты и вернуть команду в борьбу за все трофеи.

Ранее также сообщалось об интересе к Дидье Дешам, который планирует покинуть сборную Франции после чемпионата мира 2026 года. Однако этот вариант рассматривается скорее как долгосрочный.

Таким образом, «Реал» заранее готовит почву для возможных изменений, не дожидаясь окончания сезона. Окончательное решение по будущему тренерского штаба будет зависеть от результатов команды на финише кампании.