Эффект Эндрика: «Лион» резко вырос в популярности в Бразилии

Дата публикации: 18-04-2026 17:25

Французский Лион неожиданно стал одним из самых обсуждаемых европейских клубов в Бразилии — и всё благодаря переходу Эндрика. Молодой нападающий присоединился к команде на правах аренды из Реал Мадрид в январе, и его влияние оказалось заметным не только на поле.

По данным источников, интерес к матчам «Лиона» в Бразилии вырос в разы. Аудитория трансляций на платформе CazTV увеличилась примерно в десять раз и в среднем превышает 2,3 миллиона зрителей за игру. Более того, по этому показателю «Лион» даже опередил ПСЖ, что выглядит особенно показательно с учётом статуса парижского клуба.

Такой рост интереса напрямую связан с популярностью Эндрика на родине. 19-летний форвард считается одним из самых талантливых игроков нового поколения, и его выступления в Европе вызывают большой интерес у бразильских болельщиков.

На поле нападающий также старается оправдывать ожидания: в 11 матчах чемпионата Франции он забил три гола и отдал пять результативных передач. Однако не всё проходит идеально — главный тренер команды Паулу Фонсека уже публично отмечал, что ждёт от игрока более стабильной и результативной игры.

Рыночная стоимость Эндрика оценивается примерно в 35 миллионов евро, и его прогресс в «Лионе» может существенно повлиять на дальнейшую карьеру.

Таким образом, трансфер молодого бразильца стал выгодным не только с точки зрения футбола, но и с коммерческой стороны. «Лион» получил резкий рост аудитории и внимания, что может открыть клубу новые возможности на международном рынке.