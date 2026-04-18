Флик требует баланс: «Барселона» ищет лидеров в расцвете сил для атаки на ЛЧ

Дата публикации: 18-04-2026 17:27

Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик определил приоритеты на летнее трансферное окно, сделав акцент не на количестве новичков, а на правильной структуре состава. Немецкий специалист считает, что команде не хватает игроков в возрасте 26–28 лет — именно тех, кто находится на пике формы и способен брать на себя лидерство.

Флик положительно оценивает работу академии «Ла Масия» и прогресс молодых футболистов, которые уже сейчас играют важную роль в команде. Однако, по его мнению, для достижения максимальных результатов, особенно в Лиге чемпионов УЕФА, необходим баланс между молодёжью и опытными исполнителями.

Тренер убеждён, что именно игроки «золотого возраста» должны стать связующим звеном в составе — помогать молодым адаптироваться и одновременно разгружать более возрастных лидеров. При этом нынешние футболисты этого возрастного сегмента, по мнению Флика, пока не демонстрируют нужного уровня стабильности и лидерских качеств.

В связи с этим «Барселона» планирует точечные усиления — клуб ищет игроков, способных не только повысить качество игры, но и привнести чемпионский менталитет. В Каталонии по-прежнему нацелены на возвращение главного европейского трофея, который команда не выигрывала с 2015 года.

Параллельно решается вопрос будущего самого Флика. Переговоры о продлении контракта продвигаются успешно: агент тренера Пини Захави уже провёл встречу с руководством клуба, по итогам которой была достигнута устная договорённость о новом соглашении до 2028 года. Ожидается, что контракт будет подписан после завершения текущего сезона в чемпионате Испании.

Таким образом, «Барселона» готовится к важному этапу перестройки: клуб намерен сохранить ставку на молодёжь, но дополнить её зрелыми лидерами, чтобы вновь стать конкурентоспособным на уровне Лиги чемпионов.

