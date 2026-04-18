Неймар отреагировал на слухи о «Цинциннати»: «Я ничего не знаю»

Дата публикации: 18-04-2026 17:29

Нападающий Сантоса Неймар прокомментировал появившуюся информацию о возможном интересе со стороны клуба Цинциннати. Бразилец дал понять, что не располагает какими-либо сведениями о потенциальном переходе.

«Честно говоря, я не знаю об этом ничего», — заявил форвард, тем самым опровергнув слухи о переговорах или контактах с американским клубом.

Неймар также подчеркнул, что на данный момент сосредоточен на выступлениях за «Сантос» и намерен выполнить условия действующего контракта, который рассчитан до конца 2026 года. Таким образом, футболист не рассматривает варианты ухода в ближайшей перспективе.

Несмотря на возраст, нападающий продолжает демонстрировать высокий уровень игры. В текущем сезоне он провёл восемь матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи, оставаясь ключевой фигурой своей команды.

Ранее Неймар выступал за такие клубы, как ПСЖ, Барселона и Аль-Хиляль, а также является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии.

Рыночная стоимость 34-летнего футболиста оценивается примерно в 10 миллионов евро, однако его опыт и имя по-прежнему делают его привлекательным активом для многих клубов.

Таким образом, на данный момент переход Неймара в МЛС остаётся лишь на уровне слухов, а сам игрок сосредоточен на текущем этапе своей карьеры в Бразилии.