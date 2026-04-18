Шевченко подтвердил позицию УАФ: против возвращения России в международный футбол

Дата публикации: 18-04-2026 17:31

Президент Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко вновь обозначил жёсткую позицию по вопросу допуска российских команд к международным турнирам. По его словам, Украина не поддерживает идею возвращения России в мировой футбол и последовательно придерживается этой линии.

Шевченко отметил, что украинская сторона продолжает взаимодействие с представителями УЕФА и ФИФА. Сам факт их присутствия на мероприятиях он расценил как признак диалога и рабочих отношений, которые сохраняются несмотря на сложную политическую ситуацию.

При этом глава УАФ подчеркнул, что открытость к сотрудничеству не меняет принципиальной позиции. Украина готова принимать представителей международных организаций и развивать коммуникацию, однако вопрос допуска России остаётся для неё принципиальным.

Шевченко также заявил, что был бы рад визиту президента ФИФА Джанни Инфантино и главы УЕФА Александер Чеферин в Украину, подчеркнув готовность к диалогу на всех уровнях.

Напомним, российские клубы и национальная сборная отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года. Решение остаётся в силе, а дискуссии о возможном возвращении продолжают вызывать широкий резонанс в футбольном сообществе.

Таким образом, позиция украинской стороны остаётся неизменной: при открытости к общению с футбольными структурами вопрос участия России в турнирах на данный момент не подлежит пересмотру.