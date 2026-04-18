«Челси» готов рассмотреть продажу Энцо: ценник - от €150 млн

Дата публикации: 18-04-2026 18:10

Лондонский Челси больше не исключает вариант расставания с полузащитником Энцо Фернандес. По данным источников, клуб готов выслушать предложения по аргентинцу, однако речь идёт только о действительно крупной сделке.

Сообщается, что «синие» установили ориентир в районе 150 миллионов евро — именно с такой отметки может начаться предметное обсуждение возможного трансфера. При этом окончательное решение не принято: в клубе по-прежнему допускают вариант продолжения сотрудничества с игроком.

Фернандес перешёл в «Челси» из Бенфика в январе 2023 года за 121 миллион евро и остаётся одним из самых дорогих приобретений в истории клуба. Его контракт действует до 2032 года, что даёт лондонцам сильную переговорную позицию.

На ситуацию повлияли и внешние факторы. Ранее сам футболист заявил о желании жить в Мадриде, что вызвало определённый резонанс. Главный тренер Лиам Росеньор даже временно отстранял игрока от матчей. Позже агент полузащитника Хавьер Пасторе сообщил, что переговоры о новом контракте приостановлены и могут возобновиться после чемпионата мира 2026 года.

Параллельно «Челси» уже изучает варианты усиления центра поля. Одним из интересующих клуб игроков считается Алекс Скотт из Борнмут, что может свидетельствовать о подготовке к возможным изменениям в составе.

Таким образом, будущее Фернандеса остаётся открытым. Всё будет зависеть от конкретных предложений и развития ситуации вокруг игрока, но «Челси» явно готов к серьёзным решениям на трансферном рынке.