«Реал» следит за новым талантом: Манзамби включён в трансферный список

Мадридский Реал продолжает мониторинг перспективных игроков и обратил внимание на полузащитника Фрайбурга Йохана Манзамби. 20-летний футболист уже включён в расширенный список кандидатов, за которыми «сливочные» будут следить в ближайшие трансферные окна.

По информации источников, в скаутском отделе клуба высоко оценивают физические и игровые качества хавбека. Манзамби выделяется мощью, универсальностью и способностью эффективно действовать на всей протяжённости поля. Не случайно его нередко сравнивают с Полем Погба — прежде всего из-за сочетания габаритов, техники и атакующего потенциала.

В текущем сезоне молодой полузащитник демонстрирует стабильную результативность: он провёл 39 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Эти показатели делают его одним из ключевых игроков своей команды, несмотря на возраст.

Контракт Манзамби с «Фрайбургом» рассчитан до лета 2030 года, что даёт немецкому клубу сильную позицию в возможных переговорах. Рыночная стоимость игрока оценивается примерно в 35 миллионов евро, однако в случае активного интереса со стороны топ-клубов эта сумма может значительно вырасти.

Таким образом, «Реал» продолжает стратегию омоложения состава и поиска талантов на перспективу, а Манзамби может стать одним из следующих игроков, за которыми мадридский гранд будет внимательно наблюдать.