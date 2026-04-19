В Париже раскрыта схема с поддельными билетами на матчи «ПСЖ»: пострадали тысячи болельщиков

Дата публикации: 19-04-2026 15:19

В Париже правоохранительные органы ликвидировали преступную сеть, занимавшуюся продажей поддельных билетов на матчи ПСЖ. По данным следствия, жертвами мошенников стали около 2000 человек, а общий ущерб оценивается примерно в 40 тысяч евро.

Расследование проводила киберполиция (BL2C), которая в начале марта завершила работу по делу. Установлено, что схема обмана функционировала на протяжении двух лет и была достаточно масштабной.

Главным подозреваемым является 22-летний Аинис Д., который организовал продажу фальшивых билетов через социальные сети. Он предлагал билеты как на домашние матчи парижского клуба на стадионе Парк де Пренс, так и на выездные игры команды.

За время своей деятельности мошенник сумел собрать аудиторию более 13 тысяч подписчиков, многие из которых доверяли ему как продавцу. Это позволило ему длительное время успешно реализовывать поддельные билеты, не вызывая серьёзных подозрений.

Схема была раскрыта после того, как 28 января руководство «ПСЖ» обратилось с официальным заявлением в полицию. В ходе следственных действий подозреваемый был задержан и на допросе признал свою вину.

Ему предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям, включая мошенничество, использование поддельных документов и отмывание денежных средств.

Данный инцидент стал одним из крупнейших случаев билетного мошенничества во французском футболе за последние годы и вновь привлёк внимание к проблеме нелегальной перепродажи билетов на популярные спортивные события.