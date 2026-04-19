«Арсенал» изучает игроков «Спортинга»: переговоры уже состоялись
Лондонский Арсенал проявляет интерес к сразу трём футболистам Спортинга. В сферу внимания «канониров» попали защитники Усман Дьоманде и Иван Фреснеда, а также полузащитник Мортен Юльманн.
По информации источника, представители английского клуба уже провели встречу с руководством лиссабонской команды. При этом подчёркивается, что подобные контакты не обязательно означают скорые трансферы — на данном этапе речь может идти о выстраивании деловых отношений между клубами.
В «Арсенале» продолжают активно изучать рынок, оценивая различные варианты усиления состава. В свою очередь, интерес к игрокам «Спортинга» может быть частью более широкой стратегии по поиску перспективных и уже состоявшихся футболистов.
Не исключается, что сами Дьоманде, Фреснеда и Юльманн будут готовы рассмотреть переход в клуб уровня «Арсенала», если получат конкретное предложение.
Таким образом, на данном этапе ситуация носит предварительный характер, однако интерес со стороны лондонцев подтверждает высокий уровень игроков «Спортинга» и их привлекательность на трансферном рынке.