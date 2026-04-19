«Спартак» показал крупнейший убыток среди клубов РПЛ по итогам 2025 года

Дата публикации: 19-04-2026 15:33

Московский «Спартак» показал наибольший чистый убыток среди всех клубов Российской Премьер-лиги по итогам 2025 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опубликованную финансовую отчётность команд.

Согласно представленным данным, чистый убыток красно-белых составил 3,65 млрд рублей. Годом ранее этот показатель был значительно ниже — 1,465 млрд рублей. Таким образом, за один год финансовые потери клуба увеличились на 149%, что стало худшим результатом в лиге.

Помимо «Спартака», отрицательные финансовые показатели по итогам года зафиксированы ещё у ряда клубов. В их числе «Сочи», чей убыток составил 877,3 млн рублей, а также «Локомотив» с показателем 859,4 млн рублей. Существенные потери также понесли «Крылья Советов» (628,9 млн рублей) и «Оренбург» (63,9 млн рублей). Меньше всего среди убыточных клубов потерял «Пари Нижний Новгород», завершивший год с минусом в 7,4 млн рублей.

На противоположном полюсе оказались клубы, сумевшие завершить год с прибылью. Лучший результат продемонстрировало московское «Динамо», чья чистая прибыль составила 1,25 млрд рублей. Этот показатель стал самым высоким среди всех участников чемпионата.

Таким образом, финансовая картина в РПЛ по итогам 2025 года оказалась неоднородной: одни клубы фиксируют значительные убытки, в то время как другие демонстрируют устойчивый рост и положительный баланс.

