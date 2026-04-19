«Тоттенхэм» жёстко отреагировал на расистские оскорбления в адрес Дансо

Дата публикации: 19-04-2026 15:36

Лондонский Тоттенхэм Хотспур выступил с официальным заявлением после волны расистских оскорблений в социальных сетях, направленных в адрес защитника команды Кевин Дансо. Инцидент произошёл после матча 33-го тура Английской Премьер-лиги против Брайтона (2:2).

В клубе подчеркнули, что с момента завершения встречи футболист подвергается масштабной травле в интернете. Представители «шпор» назвали происходящее «отвратительным и бесчеловечным проявлением расизма», отметив, что подобные действия выходят за рамки допустимого и могут квалифицироваться как уголовное преступление.

В заявлении говорится, что клуб уже приступил к активным действиям. Вся выявленная информация о нарушителях передаётся в столичную полицию, а также в правоохранительные органы других стран, если речь идёт о пользователях, находящихся за пределами Великобритании. Кроме того, «Тоттенхэм» взаимодействует с платформами социальных сетей для оперативного удаления оскорбительного контента.

Отдельно подчёркивается, что Кевин Дансо пользуется полной поддержкой клуба — как футболист, так и человек. В «Тоттенхэме» заявили, что ни один игрок не останется один на один с подобными проявлениями ненависти.

В клубе также обратили внимание на важное различие между критикой и дискриминацией. Руководство признало, что обсуждение игры и результатов — неотъемлемая часть футбола, однако любые проявления расизма недопустимы вне зависимости от обстоятельств, включая форму команды или её положение в турнирной таблице.

Для борьбы с подобными инцидентами «Тоттенхэм» сотрудничает со специализированными организациями, занимающимися мониторингом онлайн-оскорблений и установлением личностей нарушителей. В клубе напомнили, что подобные действия могут повлечь серьёзные последствия: от штрафов и общественных работ до тюремного заключения и запрета на посещение матчей.

В заявлении отмечается, что ранее клуб уже добивался обвинительных приговоров по аналогичным делам, в том числе в отношении лиц, находящихся за рубежом, а также вводил пожизненные запреты на посещение матчей.

«Тоттенхэм» призвал социальные сети оперативно реагировать на жалобы пользователей и ужесточать меры в отношении нарушителей. Болельщиков, в свою очередь, попросили не оставаться в стороне и сообщать о случаях расизма напрямую в клуб.

В завершение лондонцы подчеркнули свою принципиальную позицию: расизму нет места ни в Тоттенхэм Хотспур, ни в футболе в целом.