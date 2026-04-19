Кайседо отказал «Реалу» и продлил контракт с «Челси» до 2033 года

Дата публикации: 19-04-2026 15:38

Полузащитник Челси Мойсес Кайседо принял решение остаться в лондонском клубе, отклонив предложения со стороны Реала Мадрид и ряда других европейских грандов. Об этом сообщает TEAMtalk.

17 апреля «Челси» официально объявил о продлении контракта с 24-летним эквадорцем. Новое соглашение рассчитано до лета 2033 года, что подтверждает статус игрока как одного из ключевых элементов команды.

По информации источника, интерес к Кайседо проявляли также ПСЖ и Бавария. Однако хавбек предпочёл остаться на «Стэмфорд Бридж» и продолжить развитие в составе «синих».

Отмечается, что по новому контракту заработная плата футболиста составляет около £200 тыс. (примерно €230 тыс.) в неделю.

Кайседо перешёл в «Челси» летом 2023 года из Брайтон и с тех пор закрепился в основе команды. За это время он провёл 141 матч во всех турнирах, отметившись восемью голами и 11 результативными передачами.

Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость полузащитника оценивается примерно в €110 млн.

Таким образом, «Челси» сумел сохранить одного из своих лидеров, несмотря на серьёзный интерес со стороны ведущих клубов Европы.