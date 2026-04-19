Барджи может покинуть «Барселону» на правах аренды: интерес проявляет «Ювентус»

Дата публикации: 19-04-2026 15:42

Крайний нападающий Барселона Руни Барджи рассматривает возможность смены клуба уже ближайшим летом. По информации источников, 20-летний шведский футболист недоволен количеством игрового времени в составе каталонцев и готов рассмотреть вариант с арендой, чтобы получать регулярную практику.

Барджи перебрался в «Барселону» летом 2025 года и изначально рассматривался как перспективное усиление линии атаки. Однако закрепиться в стартовом составе ему пока не удалось. В текущем сезоне вингер провёл 23 матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами. При этом значительная часть его выходов на поле приходилась на замены, что не устраивает игрока, стремящегося к более важной роли в команде.

Основным претендентом на подписание Барджи на правах аренды считается Ювентус. Туринский клуб внимательно следит за ситуацией и готов предложить футболисту больше игрового времени. Помимо «Ювентуса», интерес к шведу сохраняют Монако, Порту и Бетис. Примечательно, что эти команды пытались заполучить игрока ещё до его перехода в «Барселону», что говорит о стабильном интересе к его персоне.

В руководстве каталонского клуба понимают, что аренда может стать оптимальным решением в текущей ситуации. Такой шаг позволит Барджи получить необходимый игровой опыт и сохранить перспективу возвращения в команду уже более зрелым и готовым к конкуренции на высоком уровне.

Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до лета 2029 года, что даёт клубу полный контроль над его будущим. Рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, оценивается примерно в €15 млн, однако при успешном выступлении в аренде эта цифра может заметно вырасти.

Таким образом, ближайшее трансферное окно может стать определяющим для дальнейшей карьеры Барджи. В условиях высокой конкуренции в атаке «Барселоны» временный уход выглядит логичным шагом как для самого игрока, так и для клуба, заинтересованного в его развитии.