Кристенсен отклонил первое предложение «Барселоны» о продлении контракта

Дата публикации: 19-04-2026 15:43

Центральный защитник Барселоны Андреас Кристенсен не принял первое предложение клуба о продлении контракта, срок действия которого истекает летом 2026 года. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, переговоры между сторонами продолжаются. Представители 30-летнего футболиста ведут диалог с руководством каталонцев, поскольку сам игрок заинтересован в том, чтобы остаться в «Барселоне» и продолжить карьеру в составе «блауграны».

При этом ключевым моментом остаются финансовые условия. Клуб предложил Кристенсену новое соглашение с существенно сниженной заработной платой по сравнению с его текущим контрактом. Несмотря на то что в «Барселоне» ценят профессионализм и лояльность защитника, экономические реалии заставляют руководство пересматривать структуру зарплат.

Ситуацией вокруг датского футболиста уже интересуются клубы из Италии и Германии, которые готовы предложить более выгодные условия. Тем не менее сам Кристенсен на данном этапе не спешит менять команду и намерен сначала выслушать окончательную позицию каталонского клуба.

В нынешнем сезоне защитник провёл 17 матчей во всех турнирах. С декабря он находится вне игры, восстанавливаясь после частичного разрыва передней крестообразной связки левого колена.

Таким образом, будущее Кристенсена в «Барселоне» остаётся открытым: стороны продолжают переговоры, однако многое будет зависеть от того, удастся ли им найти компромисс по условиям нового контракта.