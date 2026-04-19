Кэррик хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»: решение - за руководством

Дата публикации: 19-04-2026 15:45

Главный тренер Манчестер Юнайтед Майкл Кэррик заявил, что намерен продолжить работу в клубе, однако подчеркнул, что его будущее зависит от решения руководства.

«Мне нравится быть здесь. Хочется быть частью таких вечеров, создавать команду и добиваться особых результатов. У меня нет никаких временных рамок», — приводит слова специалиста Goal.

Заявление Кэррика прозвучало после важной победы над Челси. В субботу, 18 апреля, манкунианцы обыграли лондонцев со счётом 1:0 на «Стэмфорд Бридж», что значительно укрепило их позиции в борьбе за попадание в Лига чемпионов УЕФА.

После 33 туров Английская Премьер-лига «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице, опережая «Челси», идущий шестым, на 10 очков.

Отдельного внимания заслуживает прогресс команды под руководством Кэррика. За последние 12 матчей «Юнайтед» одержал восемь побед — столько же, сколько команда набрала за первые 21 встречу сезона-2025/2026. Эти результаты позволили клубу вернуться в борьбу за места в верхней части таблицы.

Таким образом, Кэррик демонстрирует позитивную динамику и укрепляет свои позиции, однако окончательное решение о его будущем в клубе по-прежнему остаётся за руководством «Манчестер Юнайтед».