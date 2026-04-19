Лунин может покинуть «Реал»: Клопп выдвинул условие перед назначением
Немецкий специалист Юрген Клопп рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера Реал Мадрид. Об этом сообщает Ruhr Nachrichten.
По информации источника, мадридский клуб уже некоторое время поддерживает контакт с 58-летним тренером, который готов вернуться к работе после паузы. При этом Клопп обозначил одно из ключевых условий перед возможным назначением.
Сообщается, что специалист хочет усилить вратарскую линию и настаивает на подписании голкипера Фрайбург Ноа Атуболу. В нём Клопп видит потенциального преемника Тибо Куртуа и долгосрочное решение для позиции первого номера.
Также утверждается, что украинский вратарь Андрей Лунин может покинуть «Реал» уже ближайшим летом, поскольку не входит в планы немецкого специалиста.
Таким образом, возможное назначение Клоппа может привести к серьёзным изменениям в составе мадридского клуба, в том числе в линии вратарей.