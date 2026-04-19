16:31 ()
Расписание матчей
Воскресенье 19 апреля
Свернуть список

Лунин может покинуть «Реал»: Клопп выдвинул условие перед назначением

Дата публикации: 19-04-2026 15:49

Немецкий специалист Юрген Клопп рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера Реал Мадрид. Об этом сообщает Ruhr Nachrichten.

По информации источника, мадридский клуб уже некоторое время поддерживает контакт с 58-летним тренером, который готов вернуться к работе после паузы. При этом Клопп обозначил одно из ключевых условий перед возможным назначением.

Сообщается, что специалист хочет усилить вратарскую линию и настаивает на подписании голкипера Фрайбург Ноа Атуболу. В нём Клопп видит потенциального преемника Тибо Куртуа и долгосрочное решение для позиции первого номера.

Также утверждается, что украинский вратарь Андрей Лунин может покинуть «Реал» уже ближайшим летом, поскольку не входит в планы немецкого специалиста.

Таким образом, возможное назначение Клоппа может привести к серьёзным изменениям в составе мадридского клуба, в том числе в линии вратарей.

Социальные комментарии Cackle
Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close