Лунин может покинуть «Реал»: Клопп выдвинул условие перед назначением

Дата публикации: 19-04-2026 15:49

Немецкий специалист Юрген Клопп рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера Реал Мадрид. Об этом сообщает Ruhr Nachrichten.

По информации источника, мадридский клуб уже некоторое время поддерживает контакт с 58-летним тренером, который готов вернуться к работе после паузы. При этом Клопп обозначил одно из ключевых условий перед возможным назначением.

Сообщается, что специалист хочет усилить вратарскую линию и настаивает на подписании голкипера Фрайбург Ноа Атуболу. В нём Клопп видит потенциального преемника Тибо Куртуа и долгосрочное решение для позиции первого номера.

Также утверждается, что украинский вратарь Андрей Лунин может покинуть «Реал» уже ближайшим летом, поскольку не входит в планы немецкого специалиста.

Таким образом, возможное назначение Клоппа может привести к серьёзным изменениям в составе мадридского клуба, в том числе в линии вратарей.