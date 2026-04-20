«Бенфика» одержала яркую победу в дерби со «Спортингом»

Дата публикации: 20-04-2026 00:31

19 апреля столица Португалии оказалась в ожидании захватывающего противостояния - две главные команды Лиссабона, «Спортинг» и «Бенфика», сразились на поле за право считаться сильнейшими в городе. Матч 30-го тура Примейры прошёл на легендарном «Эштадиу Жозе Алваладе» и сразу же подарил болельщикам немало эмоций.

В самом начале поединка у хозяев, «львов», появился отличный шанс повести в счёте - судья назначил пенальти, который должен был помочь «Спортингу» быстро выйти вперёд. Однако голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин уверенно справился с непростым ударом, продемонстрировав высокий класс и спокойствие в ответственный момент. Этот эпизод стал психологическим подспорьем для «орлов»: после спасённого пенальти именно «Бенфика» открыла счёт и вышла вперёд.

«Спортинг» не сдавался, продолжал создавать опасные моменты у ворот соперника и смог сравнять счёт лишь на 72-й минуте, вселив надежду в сердца своих фанатов. Казалось, что болельщики обеих команд уже смирились с результатом и готовились к ничейному исходу, когда в самой концовке матча «Спортинг» забил ещё один гол. Однако радость хозяев была недолгой – арбитр отменил взятие ворот из-за нарушения правил.

В добавленное время страсти на поле только накалились. И всё же последнее слово осталось за гостями: «Бенфика» забила свой второй, уже решающий мяч и добыла в дерби волевую победу со счётом 2:1. Участие украинца Трубина оказалось решающим для успеха команды, а вот его соотечественник Георгий Судаков провёл всю встречу на скамейке запасных, так и не появившись на поле в этот вечер.