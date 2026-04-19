Шахтер – Полесье. Прогноз на матч чемпионата Украины 20 апреля

Дата публикации: 20-04-2026 00:34

В 24-м туре украинской Премьер-лиги на поле львовской «Арены Львов» сойдутся две амбициозные команды – донецкий «Шахтер» и «Полесье» из Житомира. Этот поединок стал одним из самых ожидаемых на данном этапе чемпионата, ведь его результат может оказать значительное влияние на расстановку сил в верхней части турнирной таблицы.

Шахтер

Донецкий «Шахтер» подходит к новому туру после крайне насыщенного и энергозатратного отрезка текущего сезона. За последнее время футболистам пришлось выдержать серьёзные испытания и продемонстрировать характер. На прошлой неделе коллектив Игора Йовичевича отправился в Нидерланды, где в рамках Лиги конференций встречался с крепким АЗ Алкмар. Несмотря на усталость от длинного перелёта и непростых соперников, украинский клуб сумел добиться результативной ничьей 2:2, благодаря чему прошёл в полуфинал престижного европейского турнира.

Всего через несколько дней «горняки» вновь вышли на поле, но уже на внутренней арене, где встретились с ЛНЗ Черкассы – главным конкурентом в верхней части таблицы. Матч также завершился боевой ничьей 2:2, где «Шахтер» демонстрировал превосходство в контроле мяча и создал множество опасных моментов, однако не сумел переломить ход встречи в свою пользу. Такой график не только требует максимальной самоотдачи от игроков, но и проверяет их способность восстанавливаться в сжатые сроки.

Многие специалисты обращают внимание, что основные звездные легионеры «Шахтера», особенно бразильские футболисты, по-прежнему ярко проявляют себя в еврокубках, но иногда выглядят менее убедительно при выступлениях в украинском чемпионате. Сказывается и усталость, и напряжённый календарь, что, возможно, стало одним из факторов недавней осечки в УПЛ. При этом соперник из Черкасс достойно противостоял «горнякам», за что заслуживает отдельной похвалы.

На данный момент команда из Донецка занимает второе место, имея одинаковое количество очков с ЛНЗ, но в её активе сразу две игры в запасе. Это даёт «Шахтеру» большое преимущество в борьбе за золото, ведь в случае побед в этих встречах клуб может выйти на чистое первое место. Донецкий коллектив настроен на максимальный результат – вся команда и тренерский штаб стремятся взять реванш за прошлый сезон и вернуть чемпионский титул.

С кадровой точки зрения у «Шахтера» всё складывается благоприятно: единственная потеря – Крыськив, который пропускает матч из-за травмы. Все остальные футболисты находятся в строю и готовы помочь команде добиться важного результата в предстоящей встрече.

Полесье

Футболисты «Полесья» тоже пребывают в хорошей форме и отличном настроении накануне важного матча на выезде. В предыдущем туре житомирская команда уверенно разгромила «Полтаву» с впечатляющим счётом 4:0. Эта победа позволила коллективу не только укрепить свои позиции в верхней части таблицы, но и вновь всерьёз заявить о своих амбициях на финишном отрезке сезона.

Сейчас «Полесье» занимает третье место, отставая от лидирующих «Шахтера» и ЛНЗ на пять очков. Однако не так давно ЛНЗ потерпел неожиданное поражение от «Колоса», и теперь жизненно важно для житомирцев максимально использовать свой шанс для борьбы за медали, а возможно – и за более высокое итоговое место. Победа в предстоящем матче способна значительно сократить отставание от фаворитов и создать трёхстороннюю интригу в чемпионской гонке.

Однако перед этим матчем у «Полесья» есть определённые кадровые сложности. Команду не смогут усилить сразу несколько важных футболистов из-за полученных повреждений: вне игры остаются Никита Кравченко, Борис Крушинский и Владислав Велетень. Несмотря на это, тренерский штаб рассчитывает на сильный командный дух, грамотную тактику и дисциплину игроков, особенно в оборонительных действиях.

Статистика личных встреч

Интересен тот факт, что за сравнительно короткую историю встреч между этими клубами сложилась определённая закономерность – «Полесье» стал чуть ли не самым неудобным соперником для именитого «Шахтера». За шесть официальных матчей (пять в УПЛ и один – в Кубке Украины) житомирскому коллективу удалось одержать три победы при двух ничьих и всего одном поражении. Характерно, что единственная победа «Шахтера» состоялась в кубковом противостоянии и далась ценой множества усилий лишь в дополнительное время.

Что касается результативности, то в матчах чемпионата донецкий гранд ни разу не сумел поразить ворота «Полесья». Единственный гол был забит в той самой кубковой игре уже за пределами основного времени – этот любопытный факт лишь подчёркивает, насколько закрытыми и напряжёнными становятся встречи этих соперников.

Отдельно стоит отметить ещё одну особенность: ни в одной из личных дуэлей команды не смогли пробить рубеж в два забитых мяча за матч, а значит, болельщиков настраивают на осторожный и упорный футбол с минимумом опасных атакующих эпизодов и предельной концентрацией в обороне.

Прогноз на матч

Учитывая все вышеперечисленные факторы, несложно понять, почему эксперты не ждут обилия голов в этой встрече. «Шахтер», несмотря на явный статус фаворита, вряд ли сможет покорить оборону хорошо организованного и мотивированного «Полесья» без должного труда. На стороне донетчан может сказаться накопившаяся усталость после сложных еврокубковых противостояний и внутреннего календаря. Житомирская команда, напротив, подходит к матчу более свежей и мотивированной, понимая высокую цену любого очка на финише сезона.

Обе команды славятся надёжной игрой в защите и умением дисциплинированно действовать без мяча. История личных встреч только подтверждает предположение о плотном, вязком матче с боем за каждый участок поля и, вероятнее всего, небольшим количеством забитых голов. Поэтому оптимальным вариантом для прогноза на эту встречу выглядит ставка на низовую результативность, а также осторожную игру обоих коллективов.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Назарина, Бондаренко, Педриньо, Алиссон, Траоре, Эгиналду.

«Полесье»: Волынец, Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Майсурадзе, Бабенко, Эмерллаху, Андриевский, Гуцуляк, Гайдучик, Назаренко.

Учитывая всю интригу, которая присутствует в этом поединке, болельщикам стоит подготовиться к зрелищному и захватывающему футболу, где на первый план выйдут не только техническое мастерство, но и психологическая стойкость, умение бороться и терпеть до самого финального свистка. Матч обещает быть напряжённым, а его результат способен существенно повлиять на дальнейшее распределение мест в чемпионской гонке УПЛ-2024/2025.