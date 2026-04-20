Дата публикации: 20-04-2026 00:36

Команда "Бавария" одержала победу над "Штутгартом" со счетом 4:2 в матче 30-го тура Бундеслиги и в 35-й раз в истории завоевала титул чемпиона Германии, что стало новым национальным рекордом.

После этой важной победы "Бавария" продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Германии с 79 очками. В оставшихся матчах сезона мюнхенцы встретятся с командами "Майнц" (25 апреля), "Хайденхайм" (2 мая), "Вольфсбург" (9 мая) и "Кельн" (16 мая). На данный момент у баварцев в активе 25 побед, четыре ничьи и всего одно поражение.

Вторую строчку в таблице занимает дортмундская "Боруссия", набравшая 64 очка, а замыкает тройку лидеров с 59 очками команда "РБ Лейпциг". Этот сезон обещает быть очень интересным, ведь борьба за высокие позиции становится все напряженнее.

Успехи "Баварии" в нынешнем сезоне закрепляют её статус одного из самых сильных клубов Германии и Европы в целом. Команда демонстрирует стабильную и результативную игру, что позволяет ей сохранять лидирующие позиции и удерживать высокие показатели в турнирной таблице. Подобные достижения вдохновляют не только фанатов, но и всех любителей футбола, ведь клуб продолжает создавать историю и устанавливать новые рекорды в национальном чемпионате.