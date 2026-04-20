Луис Энрике - о поражении «ПСЖ» от «Лиона»: «Таков футбол»

Дата публикации: 20-04-2026 13:02

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал поражение своей команды в матче 30-го тура чемпионата Франции против Лиона (1:2).

Испанский специалист отметил, что исход встречи во многом предопределили первые минуты игры, когда соперник реализовал свои моменты.

«Анализ очень прост: мы начали матч с желанием создавать моменты, но соперник забил дважды после первых же попыток. Тогда стало понятно, что игра будет сложной. Мы нанесли 23 удара, не реализовали пенальти, пытались изменить ход встречи, но сделать это не удалось», — заявил Энрике.

Тренер также отдал должное сопернику, подчеркнув эффективность «Лиона».

«Они провели отличный матч. У них качественные игроки и тренер. «Лион» нанёс всего пять ударов, но забил два гола — это заслуживает уважения. Такое бывает, таков футбол», — добавил наставник парижан.

Отдельно стоит отметить, что в этой встрече ворота «ПСЖ» защищал Матвей Сафонов.

Несмотря на поражение, парижский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции. После 28 матчей «ПСЖ» набрал 63 очка. «Лион», в свою очередь, занимает третье место с 54 баллами после 30 игр.

В завершение Энрике подчеркнул, что команда продолжит работу и будет вынуждена проводить ротацию состава, поскольку «ПСЖ» остаётся в борьбе сразу за несколько трофеев.