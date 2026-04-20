L'Équipe отметил Сафонова как лучшего игрока «ПСЖ» в матче с «Лионом» несмотря на поражение

Дата публикации: 20-04-2026 13:04

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов был признан лучшим игроком своей команды по итогам встречи 30-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (1:2), согласно оценкам известного спортивного издания L'Équipe.

Сафонов получил за этот матч высокую оценку — 6 баллов, что стало наивысшим показателем среди футболистов "Пари Сен-Жермен".

После 28 сыгранных туров "ПСЖ" занимает первую позицию в турнирной таблице, имея в активе 63 очка. "Лион" находится на третьем месте, набрав 54 очка за 30 матчей.

Матвей Сафонов выступает за "ПСЖ" с 2024 года, подписав контракт, действующий до 2029 года. В текущем сезоне голкипер принял участие в 19 играх во всех турнирах, в которых пропустил 18 мячей и сумел сохранить ворота сухими в 9 из этих матчей.

Сафонов продолжает демонстрировать стабильные и уверенные действия в воротах, что играет важную роль в успехах команды в чемпионате страны и других соревнованиях. Его игра привлекает внимание экспертов и болельщиков, что подтверждается высокой оценкой от L'Équipe даже несмотря на поражение в последнем матче.