Жозе Моуринью прокомментировал ключевую победу «Бенфики» в дерби против «Спортинга»

Дата публикации: 20-04-2026 13:05

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью поделился своими впечатлениями после важной победы своей команды над «Спортингом» со счётом 2:1 в 30-м туре чемпионата Португалии.

«Очевидно, я очень доволен результатом. Матч получился по-настоящему фантастическим. Для того, чтобы игра была интересной и насыщенной, на поле должны встречаться три сильные команды. Несмотря на некоторые эпизоды с неточностями, судейство было на достойном уровне. Наша команда продемонстрировала очень качественную и опытную игру. В тактическом плане это была большая и великолепная битва, в которой «Спортинг» показал характер и остался самим собой. Я также хочу отметить прекрасную атмосферу на стадионе, что я отметил ещё до начала встречи: трибуны поддерживали хозяев с невероятным воодушевлением, а наши болельщики громко поддерживали команду с верхних ярусов. Это был особенный матч, обошедшийся без удалений, где обе команды боролись исключительно за победу.

Если бы ничья устраивала обе стороны, ход встречи мог бы быть совсем иным. Но при счёте 1:1 и «Спортинг», и «Бенфика» демонстрировали желание выиграть. У меня на скамейке сидели три сильных игрока, которые смогли повлиять на ход игры в тот момент, когда матч стал более открытым – мы использовали скорость Рафы на одном фланге, Лукебакио – на другом, а Павлидис действовал несколько иначе, чем Иванович: если Иванович создавал ширину, открываясь за спину защитникам, то Павлидис опускался глубже, помогая связать игру и создавать дополнительные варианты в атаке. Встреча проходила на высоких скоростях, обе команды бросались вперёд.

Насчёт везения – можно было бы говорить и о нём в случае успеха «Спортинга». Но мы провели выдающийся по всей длине поединок и теперь смотрим вперёд: уже на следующей неделе нас ждёт встреча с «Морейренсе», – цитирует тренера издание A Bola.

После этой победы «Бенфика» поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии, обойдя «Спортинг» на одно очко, хотя у соперника остаётся матч в запасе. Лидирует же «Порту», отрываясь от «Бенфики» на 7 очков, что создает интригу в борьбе за титул в оставшихся турах сезона.