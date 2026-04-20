Артета - о поражении от «Ман Сити»: «Мы упустили серьёзный шанс»

Дата публикации: 20-04-2026 13:07

Микель Артета прокомментировал поражение от Манчестер Сити (1:2) в матче 33-го тура Английской Премьер-лиге.

Испанский специалист отметил, что исход встречи во многом определили детали и эпизоды, в которых соперник оказался более эффективным.

«Есть несколько факторов. В таких матчах важна удача — окажется ли мяч в сетке или нет. Во втором голе был рикошет, после которого мяч отскочил к Холанду. Также решает индивидуальный класс: в подобных моментах нужно сохранять хладнокровие и действовать максимально точно», — заявил Артета.

По словам тренера, несмотря на итоговый результат, его команда в целом контролировала ход игры и создала достаточно моментов для победы.

«Вы могли видеть наш настрой как в начале, так и в концовке встречи. В отдельных эпизодах нам не хватило концентрации, но в целом мы действовали так, как планировали, и имели отличные шансы. Мы были очень близки к победе, но этого оказалось недостаточно», — отметил он.

Артета подчеркнул, что команда упустила важную возможность в борьбе за чемпионство, однако намерена продолжать борьбу до конца сезона.

«Нужно признать, что сегодня мы упустили очень серьёзный шанс. Но впереди ещё пять матчей. Нам нужно перезагрузиться и двигаться дальше. В этой игре было много положительных моментов, и мы показали свой уровень. Всё остаётся в наших руках», — добавил наставник «канониров».

Отдельно тренер отметил плотный календарь, который также влияет на состояние команды, однако подчеркнул, что это не может служить оправданием.

После этого тура Манчестер Сити сравнялся с «Арсеналом» по потерянным очкам. До завершения сезона в Премьер-лиге остаётся пять туров, и борьба за чемпионство входит в решающую стадию.