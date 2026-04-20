«Челси» рассматривает Симеоне на пост главного тренера

Дата публикации: 20-04-2026 13:09

Лондонский Челси изучает возможность назначения Диего Симеоне на пост главного тренера. Нынешний наставник Атлетико Мадрид считается приоритетным кандидатом на замену Лиама Росеньора, сообщает The Sun.

По информации источника, несмотря на публичную поддержку Росеньора со стороны руководства, внутри клуба нарастают сомнения в его будущем. Причиной стали результаты команды: «Челси» проиграл четыре матча подряд в Английской Премьер-лиге, не забив ни одного мяча. Такая серия поставила под угрозу участие команды в следующем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

На этом фоне руководство клуба активно рассматривает альтернативные варианты. В шорт-листе «Челси» присутствуют и другие опытные специалисты, однако на данный момент именно Симеоне является основным кандидатом.

Аргентинский тренер возглавляет «Атлетико» с 2011 года и считается одним из самых стабильных наставников в европейском футболе. Его возможный уход из мадридского клуба летом не исключается.

Лиам Росеньор, в свою очередь, занял пост главного тренера «Челси» 6 января 2026 года, однако пока не сумел стабилизировать результаты команды.

Таким образом, ближайшие недели могут стать ключевыми для тренерского штаба лондонцев: решение о будущем Росеньора напрямую зависит от результатов в концовке сезона.