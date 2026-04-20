Сборная Украины может получить нового тренера - это бывший игрок Барселоны

Дата публикации: 20-04-2026 13:11

Бывший пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков прокомментировал деятельность Сергея Реброва на посту главного тренера сборной и предположил, кто может стать его преемником в будущем.

– Из всех матчей под руководством Реброва наиболее запоминающимся, безусловно, стал его дебютный поединок. Встреча прошла в Бремене в статусе товарищеского матча и была приурочена к 1000-й игре сборной Германии. Тогда команда Украины показала яркий атакующий футбол, сыграла раскованно и завершила матч результативной ничьей 3:3, хотя по ходу встречи вела в счете 3:1. К сожалению, после этого, в памяти выделяется лишь эпизод — около 25 минут во втором тайме против опытной сборной Бельгии в матче в Эльче, и на этом положительные моменты фактически заканчиваются.

Таким образом, вполне уместно задать вопрос Андрею Шевченко — доволен ли он итогами работы Сергея Реброва, стоит ли продлевать с ним контракт, и если нет, кого Шевченко видит в роли возможного следующего наставника национальной команды.

Для тех, кто ратует за возвращение к прежней системе командного контроля, интересной кандидатурой выглядит Хави. А если выбирать в пользу современной амбициозной модели развития, на роль тренера может подойти Йон-Даль Томассон, — подытожил Васильков.