Во Франции оценили выступление Забарного после неожиданного поражения ПСЖ

Дата публикации: 20-04-2026 13:12

В воскресенье, 19 апреля, в рамках 30-го тура чемпионата Франции встретились ПСЖ и «Лион». Парижане считались явными фаворитами матча, однако уступили гостям со счетом 1:2, что стало настоящей сенсацией для всех поклонников команды. Подопечные Луиса Энрике не сумели реализовать свои моменты и потерпели неожиданное поражение на глазах у собственных трибун.

Особое внимание болельщиков и футбольных экспертов привлек выход в стартовом составе защитника сборной Украины Ильи Забарного. Он проявил себя достаточно активно, отметившись 135 касаниями к мячу, а также 125 точными передачами из 127, что составляет невероятные 98%. Забарный также заработал 3 успешных отбора, выиграл 5 единоборств из 9, дважды фолил и два раза терял владение мячом. Это был его первый выход на поле за парижан за последние три встречи - до этого Илья не получал игрового времени в Лиге чемпионов, просиживая на скамейке запасных.

Французские журналисты дали неоднозначную оценку игре 23-летнего футболиста. По их мнению, играя в центре обороны бок о бок с Пачо, Забарный не сумел справиться с активностью Эндрика, который воспользовался эпизодом и поразил ворота. Украинец оказался не на своей позиции в момент быстрой контратаки «Лиона», что позволило соперникам удвоить преимущество на табло. Кроме того, в первом тайме, на 29-й минуте, Илья сорвал атаку нарушением правил против Морейры, за что получил жёлтую карточку. Французская пресса отмечает, что Морейра неоднократно доставлял украинцу проблемы по ходу встречи своими опасными рывками и активной игрой на фланге.

Несмотря на неприятный эпизод с пропущенными мячами, к концу игры Забарный всё же смог внести вклад в организацию обороны при стандартных положениях, прежде всего при угловых. «Лион» не создал большого количества голевых моментов во второй половине встречи, а Илья до последних минут сохранял спокойствие и чётко действовал против наступающих игроков соперника, не позволив Клюйверту и Морейре реализовать контратаки. Издание Footmercato отметило неплохую работоспособность украинца, несмотря на ряд ошибок в ключевых эпизодах встречи.