Шевченко прокомментировал возможность натурализации легионеров для сборной Украины

Дата публикации: 20-04-2026 13:14

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко поделился своим мнением по поводу процесса получения украинского гражданства для футболистов-иностранцев, которые хотели бы выступать за национальную сборную. По его словам, доступ к гражданству возможен только при строгом соблюдении ряда требований - игрок должен провести в Украине более пяти лет, выступая за один из местных клубов.

«Это значит, что весь этот период иностранный спортсмен должен жить на территории Украины, выступать за украинский клуб, платить здесь налоги и быть полностью интегрированным в общество, - отметил Шевченко. - Он вместе с украинцами проходит все испытания войны, переживает обстрелы, поддерживает страну и тоже участвует в помощи армии, в том числе финансово, выполняет все гражданские обязанности».

Глава УАФ особо подчеркнул, что федерация не планирует приглашать иностранных легионеров из-за рубежа с целью их дальнейшей натурализации только ради усиления сборной. Такой подход идет вразрез с главными принципами национальной команды и ценностями ассоциации.

Однако, если легионер действительно долгое время живет и играет в Украине, вписывается в общество и выполняет все необходимые требования, у него появится возможность получить украинское гражданство и стать кандидатом в сборную, отметил Шевченко.

«Если игрок разделяет все испытания вместе со страной, включая войну, и полностью интегрирован в украинскую жизнь, тогда он вправе рассчитывать на шанс попасть в национальную команду», - заключил руководитель УАФ.