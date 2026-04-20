Мохамед Салах объявил о прощании с «Ливерпулем» в официальном заявлении

Дата публикации: 20-04-2026 13:15

Нападающий Мохамед Салах поделился своими мыслями о грядущем уходе из Ливерпуля , который состоится по завершении текущего сезона.

«К сожалению, этот момент пришёл. Хочу официально заявить, что прощаюсь с Ливерпулем после окончания сезона. Я не мог даже представить, насколько глубоко этот клуб, город и его жители станут частью моей жизни. Ливерпуль — это не просто футбольная команда. Это настоящая страсть, богатая история и уникальный дух, который трудно объяснить тем, кто не пережил этот опыт вместе с нами.

Мы вместе радовались победам, завоевывали важные кубки и поддерживали друг друга в самые сложные моменты. Я хочу от всей души поблагодарить всех, кто сопровождал меня на моём пути в клубе: как нынешних, так и бывших партнёров по команде, а также наших невероятных фанатов…

Мне трудно подобрать слова, чтобы выразить всю благодарность за вашу поддержку — как в победах, так и в трудностях моей футбольной карьеры. Эти воспоминания останутся со мной навсегда. Прощаться очень сложно. Вы подарили мне одни из самых ярких мгновений в жизни. Я всегда буду частью этого коллектива, а Ливерпуль навсегда останется для меня и моей семьи настоящим домом. Огромное спасибо за всё.

Благодаря вам я никогда не почувствую себя одиноким», — приводит цитату Салаха Sky Sports.

В данный момент Ливерпуль занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 55 очков после 33 сыгранных матчей.

Мохамед Салах выступает за клуб с 2017 года и является одним из ключевых игроков команды. В сезоне 2025/2026 египетский нападающий забил 12 голов и отдал 9 результативных передач в 38 матчах во всех турнирах. Согласно порталу Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Салаха составляет 30 миллионов евро.