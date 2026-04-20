«Спартак» обозначил одну из задач на оставшуюся часть сезона

Дата публикации: 20-04-2026 13:17

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов отметил, что одна из ключевых задач команды в конце сезона — завоевание Фонбет Кубка России. 6 мая «Спартак» встретится в финале Пути регионов с ЦСКА. В случае победы красно-белые получат возможность выйти в Суперфинал, где сыграют с победителем пары «Краснодар» - московское «Динамо».

«Завоевание Кубка России — приоритетная задача для «Спартака» на завершение сезона. Команда не опускает рук и стремится идти вперед, концентрируясь на каждом следующем матче», — приводит слова Некрасова ТАСС.

В текущем рейтинге Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятую строчку с 45 очками в активе. От лидера соревнований, клуба «Зенит», красно-белых отделяет разрыв в 10 пунктов.

Сложная борьба в концовке сезона требует максимальной концентрации и усилий. «Спартак», несмотря на отставание, настроен бороться за победу в Кубке России и улучшить свои позиции, чтобы подтвердить статус одного из сильнейших клубов страны.