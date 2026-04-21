«Меня могут уволить? Мне плевать!» - Арбелоа жестко ответил на критику после провалов «Реала»

Дата публикации: 21-04-2026 01:09

Главный тренер мадридского Реала Альваро Арбелоа прокомментировал слухи о возможной отставке на фоне неудачных результатов команды. После поражений от Бавария и потери очков в игре с Жирона давление на специалиста заметно усилилось, а испанские СМИ уже обсуждают кандидатов ему на замену.

Тем не менее сам Арбелоа демонстрирует полное спокойствие и сосредоточенность на ближайших задачах. По его словам, вопрос о будущем не входит в сферу его ответственности. Тренер подчеркнул, что сейчас для него куда важнее оставшиеся матчи сезона, особенно ближайшая встреча.

«Это не мне решать. Меня совершенно не волнует, что будет дальше. Все мои мысли — о семи оставшихся играх и, в первую очередь, о следующем матче. Именно сейчас команда должна доказать свою силу», — заявил наставник.

Ситуация действительно непростая: «Реал» переживает спад и вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Баварии» по сумме двух матчей (4:6), а также растерял важные очки в чемпионате. При этом отставание от лидирующей Барселона уже достигло девяти баллов, что серьезно осложняет борьбу за титул.

Дополнительное давление создаёт и статистика: при Арбелоа команда уже потерпела больше поражений, чем при предыдущем тренере, что усиливает разговоры о возможных переменах на тренерском мостике.

Впрочем, у мадридцев еще есть шанс частично реабилитироваться перед болельщиками. Уже в ближайшем туре Реал Мадрид сыграет против Алавеса, и этот матч может стать ключевым как для турнирной гонки, так и для будущего самого Арбелоа.

Судя по настрою тренера, он намерен бороться до конца — и пока не собирается думать о возможной отставке, даже несмотря на усиливающееся давление извне.