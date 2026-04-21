«Контракт есть, но гарантий нет»: Собослаи сделал откровенное заявление о будущем в «Ливерпуле»

Дата публикации: 21-04-2026 01:11

Полузащитник Ливерпуля Доминик Собослаи прокомментировал ситуацию со своим будущим в английском клубе. Несмотря на действующее соглашение, рассчитанное до лета 2028 года, венгерский хавбек признал, что переговоры о новом контракте пока не продвинулись.

Футболист отметил, что сохраняет спокойствие и сосредоточен на текущей работе, не зацикливаясь на долгосрочных вопросах. При этом он дал понять, что не всё зависит от него.

«Реального прогресса по новому контракту нет. У меня действующее соглашение до 2028 года, и я продолжаю работать каждый день. Дальше — посмотрим. Конечно, я вижу себя здесь в долгосрочной перспективе, но это не полностью в моих руках», — заявил Собослаи.

Игрок также подчеркнул, что чувствует себя комфортно в клубе и не испытывает желания что-либо менять в ближайшее время. По его словам, важную роль играет атмосфера как внутри команды, так и за её пределами.

«Мне нравится здесь. Я люблю болельщиков, мне действительно приятно быть частью этого клуба. Моя семья счастлива, и я абсолютно спокоен относительно своего будущего», — добавил полузащитник.

Собослаи выступает за Ливерпуль с 2023 года и за это время стал важной частью команды. На его счету уже 141 матч во всех турнирах, в которых он отметился 27 забитыми мячами и 22 результативными передачами, регулярно влияя на игру в центре поля.

В клубе рассчитывают на венгра как на одного из ключевых игроков в ближайшие годы, однако отсутствие продвижения в переговорах может со временем стать поводом для новых обсуждений вокруг его будущего.