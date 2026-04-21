Шевалье уменьшил общение с командой в раздевалке «ПСЖ»

Дата публикации: 21-04-2026 01:13

Французский голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье стал вести себя более обособленно в раздевалке клуба после того, как уступил место основного вратаря Матвею Сафонову. По сведениям RMC Sport, Шевалье воспринимается своими партнёрами по команде как человек сдержанный и нелюдимый, предпочитающий общаться преимущественно с тренерским штабом и более опытными игроками.

Шевалье не выходил на поле почти три месяца, с момента закрепления Сафонова в статусе первого вратаря команды в начале 2026 года. Российский голкипер получил высокую оценку внутри коллектива, а его позитивный настрой часто отмечают тренеры «Пари Сен‑Жермен». Сафонов успешно удерживает за собой место основного вратаря клуба и, по мнению источника, скорее всего сохранит этот статус до конца текущего сезона.

В клубе отмечают активное участие Шевалье в тренировочном процессе, характеризуя его как усердного и ответственного игрока. Ему понадобилось некоторое время, чтобы адаптироваться к методикам тренерского штаба под руководством Луиса Энрике, однако сейчас отношения между игроком и тренерским составом считаются дружелюбными и продуктивными.

В текущем сезоне Сафонов провёл за парижан 20 матчей во всех турнирах и сохранил ворота в неприкосновенности в девяти из них. Люка Шевалье, перешедший в «ПСЖ» летом прошлого года за 40 миллионов евро, в последний раз вышел на поле 23 января в матче против «Осера». Свой контракт с парижским клубом Сафонов подписал 1 июля 2024 года, перейдя из «Краснодара». До перехода в «ПСЖ» Шевалье выступал за «Лилль».