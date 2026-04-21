Провал за €40 млн: «Челси» готов избавиться от Гарначо уже спустя сезон

Дата публикации: 21-04-2026 01:15

Лондонский Челси рассматривает возможность продажи вингера Алехандро Гарначо, приобретённого всего год назад у Манчестер Юнайтед. По информации источников, в клубе недовольны вкладом 21-летнего аргентинца и считают, что трансфер за €40 млн не оправдал ожиданий.

Гарначо перебрался на «Стэмфорд Бридж» в августе 2025 года и подписал долгосрочный контракт до лета 2032-го. Однако уже по итогам первого полноценного сезона руководство «синих» готово рассмотреть предложения по игроку, если на рынке появится подходящий вариант.

В текущем сезоне вингер провёл 39 матчей во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Несмотря на регулярную игровую практику, в клубе рассчитывали на более яркую результативность и влияние на игру в атаке.

Ситуация вокруг Гарначо развивается на фоне нестабильных результатов Челси в чемпионате. После 33 туров команда занимает шестое место в Английской Премьер-лиге, набрав 48 очков и отставая на семь баллов от зоны Лиги чемпионов. Борьба за попадание в топ-4 остаётся напряжённой, и клуб уже задумывается о перестройке состава.

Отмечается, что окончательное решение по будущему Гарначо будет зависеть от предложений в летнее трансферное окно. В «Челси» не исключают вариант продажи с целью частично компенсировать затраты и перераспределить средства на усиление других позиций.