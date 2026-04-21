«Идеальный кандидат для “Реала”»: Фигу оценил будущее Дешама после ухода из сборной Франции

Дата публикации: 21-04-2026 01:17

Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу высказался о перспективах главного тренера Сборной Франции Дидье Дешама, который, как ожидается, покинет национальную команду после ближайшего чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что турнир, который пройдёт в США, Мексике и Канаде, станет последним для Дешама во главе «трёхцветных». На фоне этого в СМИ активно обсуждаются варианты продолжения его карьеры, включая возможное назначение в Реал Мадрид, который в данный момент возглавляет Альваро Арбелоа.

Фигу отметил, что французские болельщики должны ценить вклад специалиста в успехи национальной команды, подчеркнув значимость его достижений за годы работы.

«Вы, французы, должны быть очень благодарны Дешаму за победы со сборной. Теперь начинается новый этап, но с тем подбором игроков, который есть у Франции, можно собрать сразу две команды высочайшего уровня», — заявил экс-футболист.

По мнению Фигу, сам Дешам также готов к новым вызовам. Он подчеркнул, что опыт и характер тренера делают его сильным кандидатом для работы в топ-клубе.

«Очевидно, что его ждёт что-то новое. У него есть опыт и индивидуальность, которые могут помочь ему добиться успеха в “Реале”», — добавил португалец.

Таким образом, возможное назначение Дешама в мадридский клуб всё чаще рассматривается как реальный сценарий, особенно на фоне неопределённости вокруг будущего нынешнего наставника команды.