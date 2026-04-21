«Хватит жаловаться»: Гуллит жестко прошёлся по «Реалу» и «Барселоне» из-за судейства

Бывший полузащитник Милана, Челси и сборной Нидерландов Руд Гуллит высказался о недовольстве Барселоны и Реал Мадрид судейскими решениями в матчах Лиги чемпионов УЕФА. По мнению экс-футболиста, у испанских грандов нет серьёзных оснований для критики арбитров.

Гуллит отметил, что обе команды регулярно выражают недовольство, хотя сами в прошлом не раз оказывались в выгодной ситуации благодаря спорным решениям.

«Они постоянно жалуются, хотя причин для этого нет. Ранее и “Реал”, и “Барселона” сами получали пользу от судейских решений — теперь всё обернулось иначе. Это часть футбола, и с этим нужно уметь мириться», — заявил нидерландец.

Отдельно он прокомментировал эпизод с удалением полузащитника Реал Мадрид Эдуарду Камавинга в ответном матче 1/4 финала против Баварии. Француз получил вторую жёлтую карточку на 86-й минуте после фола на Гарри Кейн и демонстративного поведения, оставив команду в меньшинстве.

По словам Гуллита, решение арбитра могло показаться жёстким, однако сам игрок дал повод для наказания.

«Это было суровое решение, но Камавинга действовал неосмотрительно и фактически спровоцировал судью», — подчеркнул он.

Также экс-футболист высказался о ситуациях в матчах Барселоны против Атлетико Мадрид, где каталонцы дважды оставались в меньшинстве. Красные карточки получили Пау Кубарси и Эрик Гарсия.

«В случае с “Барселоной” оба удаления были абсолютно справедливыми, как бы это ни звучало», — добавил Гуллит.

Таким образом, легендарный нидерландец дал понять: претензии к судейству со стороны топ-клубов зачастую преувеличены, а ключевую роль в подобных эпизодах играют сами футболисты и их решения на поле.