Георге Хаджи возглавил сборную Румынии после Луческу

Дата публикации: 21-04-2026 01:23

Бывший футболист Реал Мадрид и Барселоны Георге Хаджи официально назначен главным тренером Сборной Румынии. Об этом сообщил президент Федерации футбола страны Рэзван Бурлеану.

В федерации подчеркнули, что переговоры с Хаджи велись не впервые, и теперь стороны наконец пришли к соглашению. Руководство рассчитывает, что один из самых выдающихся игроков в истории румынского футбола сможет вывести национальную команду на новый уровень.

«После нескольких попыток пригласить Георге Хаджи мы рады подтвердить его возвращение в сборную. Уверены, что вместе с лучшими игроками страны сможем добиться поставленных целей», — заявил Бурлеану.

На посту главного тренера Хаджи сменил Мирча Луческу, который покинул должность в начале апреля по состоянию здоровья. Спустя несколько дней прославленный специалист скончался на 81-м году жизни после перенесённого инфаркта. Его уход стал серьёзной утратой для румынского футбола.

Назначение Хаджи рассматривается как попытка начать новый этап в истории сборной. В качестве игрока он провёл за национальную команду 124 матча и забил 35 голов, а также был признан лучшим футболистом Румынии XX века.

Теперь перед легендой стоит задача подтвердить свой статус уже в роли тренера и вернуть Сборная Румынии на высокий международный уровень.