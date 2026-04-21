«Барселона» намерена продлить соглашение с Левандовским

Дата публикации: 21-04-2026 01:25

Футбольный клуб «Барселона» по инициативе президента команды Жоана Лапорты планирует продлить контракт с нападающим Робертом Левандовским. Об этом сообщил известный спортивный журналист Флориан Плеттенберг в своих социальных сетях.

Согласно полученной информации, клуб намерен заключить новый договор с польским форвардом, который будет действовать до лета 2027 года. При этом отмечается, что заработная плата Левандовского будет уменьшена, однако конкретных цифр пока не раскрывают. Ожидается, что обе стороны смогут успешно согласовать условия продления контракта.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски провел 40 матчей за «Барселону» во всех соревнованиях, забив 17 голов и отдав 3 результативные передачи. Согласно данным сайта Transfermarkt, на данный момент рыночная стоимость игрока составляет около 8 миллионов евро.

Продление соглашения с Левандовским станет важным шагом для «Барселоны» в укреплении атакующей линии команды. Учитывая его стабильную результативность и опыт, клуб заинтересован сохранить футболиста в составе на ближайшие годы. Для самого игрока это также возможность продолжить карьеру в известном европейском клубе, который борется за главные трофеи.