Джон Стоунз уйдет из «Манчестер Сити» после завершения сезона

Дата публикации: 21-04-2026 01:26

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз собирается покинуть английский клуб летом в качестве свободного агента, сообщает известный журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

31-летний футболист намерен продолжить бороться за титулы вместе с командой до конца текущего сезона, а после этого планирует завершить своё выступление за клуб и сменить команду.

В нынешнем сезоне Стоунз сыграл 13 матчей во всех турнирах за «Манчестер Сити», при этом ни разу не отметился голевыми или результативными передачами. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.

Стоунз прошёл через все этапы команды и долгое время был одной из ключевых фигур в обороне «горожан». Однако в последние сезоны его игровая роль несколько сократилась, что и повлияло на желание защитника сменить клуб в поисках новых возможностей и вызовов. Клуб, в свою очередь, уже начал рассматривать варианты укрепления линии обороны на предстоящий сезон.

Ситуация с уходом Стоунза может стать одной из самых заметных трансферных новостей ближайшего времени, учитывая его опыт и значимость для «Манчестер Сити». Ожидается, что летом множество клубов проявит интерес к 31-летнему защитнику, так как он обладает широким опытом выступлений на высшем уровне и может внести значительный вклад в защиту любой команды.