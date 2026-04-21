«Реал» выиграл Юношескую лигу УЕФА, одержав победу над «Брюгге» в финале

Дата публикации: 21-04-2026 01:27

Завершился финальный матч Юношеской лиги УЕФА сезона 2025/2026, в котором встретились бельгийский клуб "Брюгге" и испанский "Реал". Основное время игры закончилось ничьей со счетом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказались "сливочные" - со счетом 4:2. Матч прошёл на стадионе "Стад де ла Тюильер" в Лозанне, Швейцария. Главным арбитром этой встречи был назначен Рохит Сагги из Норвегии.

На 23-й минуте игры Хакобо Ортега открыл счёт и вывел испанскую команду вперёд. Ответный мяч на 64-й минуте забил Тобиас Йенсен, восстановив равновесие. В серии пенальти точнее оказались футболисты "Реала", что принесло им победу в турнире.

Напомним, что в предыдущем сезоне Юношескую лигу УЕФА выиграла "Барселона", обыграв в финале "Галатасарай" с уверенным счётом 4:1. Этот турнир традиционно собирает сильнейшие молодёжные команды Европы, предоставляя платформу для проявления талантливых футболистов.