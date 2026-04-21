«Лучший в истории»: Ямаль назвал Месси своим главным ориентиром

Нападающий Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль поделился мнением о форварде Интер Майами Лионеле Месси, назвав аргентинца своим главным ориентиром в карьере.

Молодой испанец подчеркнул, что считает Месси величайшим футболистом в истории и одним из лучших спортсменов всех времён, отметив его влияние на мировой футбол и уважение, которое он заслужил своими достижениями.

«Лео Месси — лучший футболист всех времён. Если он и не лучший спортсмен в истории, то точно один из них. Его уважают за всё, чего он добился, и я надеюсь, что смогу пойти по его стопам», — заявил Ямаль.

Форвард также дал понять, что ориентируется на карьерный путь аргентинца и стремится достичь сопоставимых высот, несмотря на свой юный возраст. В клубе рассчитывают, что Ямаль станет ключевой фигурой в атаке «Барселоны» в ближайшие годы.

Тем временем Лионель Месси продолжает выступать за Интер Майами, к которому присоединился в 2023 году. Его контракт с американским клубом рассчитан до 2028 года.

За это время аргентинец уже помог команде завоевать первые значимые трофеи в истории клуба, включая Кубок лиг, регулярный чемпионат МЛС, победу в Восточной конференции, а также Кубок МЛС. Его вклад стал ключевым фактором стремительного роста «Интер Майами» как одного из самых обсуждаемых клубов Северной Америки.