«Шахтёр» вырвал победу и вышел в лидеры: минимальный успех в битве с «Полесьем»

Дата публикации: 21-04-2026 01:35

Шахтёр одержал минимальную победу над Полесьем из Житомира в матче 24-го тура чемпионата Украины. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Игра получилась напряжённой и небогатой на опасные моменты. В первом тайме команды действовали осторожно, уделяя основное внимание обороне. «Шахтёр» больше контролировал мяч, однако вскрыть защиту соперника долгое время не удавалось. Один из эпизодов завершился взятием ворот, но гол был отменён из-за положения вне игры.

Судьба встречи решилась во втором тайме. На 56-й минуте после розыгрыша стандарта защитник «горняков» Валерий Бондарь оказался расторопнее всех в штрафной площади и отправил мяч в сетку, забив единственный гол матча.

После пропущенного мяча Полесье Житомир попыталось перехватить инициативу и активизировалось в атаке, однако оборона «Шахтёра» сыграла надёжно и не позволила сопернику создать по-настоящему опасные моменты у своих ворот.

Таким образом, Шахтёр набрал важные три очка и укрепил свои позиции в борьбе за чемпионство. В свою очередь, «Полесье» упустило шанс приблизиться к лидерам турнирной таблицы.

