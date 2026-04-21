«Кристал Пэлас» и «Вест Хэм Юнайтед» сыграли вничью без голов в матче 33-го тура АПЛ

Дата публикации: 21-04-2026 01:36

Завершился матч 33-го тура Английской Премьер-лиги между командами Кристал Пэлас и Вест Хэм Юнайтед. Игра прошла на стадионе Селхерст Парк в Лондоне и завершилась ничейным счётом 0:0. Главным арбитром встречи был назначен Даррен Ингланд.

После этого матча Кристал Пэлас с 43 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата, тогда как Вест Хэм Юнайтед с 33 набранными баллами находится на 17-й позиции. Отрыв "молотобойцев" от команды Тоттенхэм Хотспур, занимающей 18-ю строчку, составляет всего два очка, что добавляет остроты предстоящим играм.

В ближайшем туре, который состоится 25 апреля, Кристал Пэлас на выезде встретится с Ливерпулем – одной из лидирующих команд лиги. В то же время Вест Хэм Юнайтед сыграет дома с Эвертоном. Эти поединки обещают быть очень важными для обеих команд в борьбе за улучшение своих позиций в таблице.